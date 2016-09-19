Экс-барабанщик «Кино» назван самым дорогим художником десятилетия в России

Самым дорогим российским художником последнего десятилетия признан барабанщик российской рок-группы «Кино» Георгий Гурьянов. Скончавшийся в 2013 году музыкант вошел в аналитический обзор рынка российского современного искусств InArt-2016, сообщила РИА Новости директор аукционного дома Sotheby's Россия Ирина Степанова

«Самым дорогим художником стал Георгий Гурьянов, в частности, его «Автопортрет» был продан на летних русских торгах в Лондоне за 183,6 тысячи фунтов стерлингов», — рассказала Ирина Степанова.

23 сентября обзор InArt-2016 будет представлен на ярмарке Vienna Contemporary в Вене. С 2017 года он будет выходить на русском и английском языках два раза в год.