После подсчета 90% голосов КПРФ опередила ЛДПР на выборах в ГД

Партии КПРФ удалось обойти ЛДПР в борьбе за второе место на выборах в Госдуму по федеральному округу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные информационного центра ЦИК России.

После обработки 90% протоколов КПРФ набирает 13,54% голосов, тогда как ЛДПР получает 13,28%.

«Единая Россия» продолжает лидировать на выборах со значительным отрывом, набирая 54,21% голосов.

В четверке лидеров также оказывается «Справедливая Россия» с 6,19%.

При этом по федеральному округу непарламентским партиям не удалось пройти 5-ти и 3%-ный барьер по партийным спискам. В частности, «Яблоко» набирает 1,86%, «Родина» - 1,44%, «Коммунисты России» - 2,35%, «Партия Пенсионеров» - 1,74%, «Зеленые» - 0,74%, «Гражданская платформа» - 0,22%, ПАРНАС - 0,70%, «Партия Роста» - 1,18%, «Гражданская сила» - 0,14%, «Патриоты России» - 0,58%.