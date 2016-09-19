Песков сравнил явку на думских выборах с европейской

В Кремле не считают явку на выборах в Госдуму низкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что процент проголосовавших выше, чем в среднем по Европе, передает РИА Новости.

«Действительно, приветствовалась бы более высокая явка, но не нужно, однако, умалять значение тех цифр, которые мы по явке имеем на сейчас. Ее нельзя назвать низкой, вы знаете, что в подавляющем большинстве европейских стран, собственно, явка гораздо ниже», — заявил глава кремлевской пресс-службы.

Он добавил, что явка «отражает ту пропорцию политически активного населения, которая традиционно участвует в избирательном процессе».

Явка на выборах 18 сентября 2016 года составила примерно 47,8%, это самый низкий процент на выборах в Госдуму с 1993 года, когда в выборах депутатов участвовали 55,75% имеющих право голоса.

По итогам подсчета 90% бюллетеней «Единая Россия» набирает 54,21% голосов, КПРФ — 13,53%, ЛДПР — 13,28%, «Справедливая Россиия» — 6,19%.

«То есть в принципе эти наши цифры выше, чем средние по Европе, — прокомментировал результаты Песков, — причем значительно выше».

«Главное, наверное, результат, и здесь более красноречивого результата в целом в срезе политическом, наверно, быть не могло», — сообщил он.