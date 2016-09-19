Завершено расследование дела «бога Кузи»

Завершено расследование дела о создании деструктивной секты «бога Кузи», сообщает столичный главк МВД.

Помимо Андрея Попова, называющего себя «бог Кузя», обвинение выдвинуто против еще двух человек.

10 сентября прошлого года полиция при поддержке ОМОНа провела операцию задержанию «бога Кузи» и его ближайших помощников.

В семи московских квартирах прошли обыски, в результате было изъято около 43 млн рублей и свыше 100 тысяч долларов США. Также полицейские изъяли «специфическую литературу», экзотических животных, персональные компьютеры и бухгалтерские записи членов секты.

Дело было возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием».

8 сентября 2016 года Мосгорсуд продлил обвиняемым по делу срок содержания под стражей на 3 месяца — до 11 декабря 2016 года. Участники процесса начали ознакомление с материалами дела.