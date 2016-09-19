ЦИК представил данные по итогам обработки 99% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия России обработала 99,42% бюллетеней по выборам в Госдуму, сообщает «Интерфакс».

По последним данным, «Единая Россия» получает 54,18% голосов по партийным спискам, КПРФ — 13,35%, ЛДПР —13,16% и «Справедливая Россия» — 6,21%.

Явка составила 47,77% от числа имеющих право голоса.

Считая депутатов, выдвигавшихся по одномандатным округам, распределение мест в Госдуме следующее:

- «Единая Россия» - 343 места из 450 (или 76,2%),

- КПРФ - 42 места,

- ЛДПР - 39 мест,

- «Справедливая Россия» - 23 места,

- «Родина» - 1 место,

- «Гражданская платформа» - 1 место,

- самовыдвиженец - 1.

Окончательные итоги думских выборов будут подведены в пятницу, 23 сентября. При этом в ЦИК считают, что существенных изменений в распределении мандатов не будет.