Малахов пообещал «мировой эксклюзив» с Линдси Лохан

Ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов анонсировал на странице в Twitter новый выпуск c американской актрисой Линдси Лохан. Он пообещал представить своим зрителям «мировой эксклюзив» 21 сентября.

Линдси Лохан пообещала откровенно рассказать о своих отношениях с сыном российского бизнесмена Егором Тарабасовым. Она утверждает, что он систематически избивал ее и угрожал плеснуть в лицо кислотой.

В августе 2016 года СМИ сообщали, что Лохан согласилась принять участие в российском телешоу в обмен на встречу в президентом РФ Владимиром Путиным и гонорар размером 500 тысяч фунтов стерлингов.

Малахов подтвердил, что актриса действительно высказывала желание встретиться с Путиным, но сумма гонорара озвучивалась гораздо меньшая.