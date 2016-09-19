Малахов пообещал «мировой эксклюзив» с Линдси Лохан
Ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов анонсировал на странице в Twitter новый выпуск c американской актрисой Линдси Лохан. Он пообещал представить своим зрителям «мировой эксклюзив» 21 сентября.
Линдси Лохан пообещала откровенно рассказать о своих отношениях с сыном российского бизнесмена Егором Тарабасовым. Она утверждает, что он систематически избивал ее и угрожал плеснуть в лицо кислотой.
В августе 2016 года СМИ сообщали, что Лохан согласилась принять участие в российском телешоу в обмен на встречу в президентом РФ Владимиром Путиным и гонорар размером 500 тысяч фунтов стерлингов.
Малахов подтвердил, что актриса действительно высказывала желание встретиться с Путиным, но сумма гонорара озвучивалась гораздо меньшая.
World exclusive: впервые на ТВ @lindsaylohan расскажет всё о сыне русского миллионера! 21.09.16 в 19.50 1 канал! pic.twitter.com/CY2lmm9Bj9— Андрей Малахов (@a_malahov) 19 сентября 2016 г.