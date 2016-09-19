Великобритания подтвердила участие в авиаударе по сирийским войскам

Британские ВВС принимали участие в авиаударе по сирийским правительственным войскам у города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства.

На сайте военного ведомства и британских ВВС такой информации пока нет.

«Мы можем подтвердить, что Великобритания принимала участие в недавнем авиаударе коалиции в Сирии, который был нанесен в субботу [17 сентября] к югу от города Дейр-эз-Зор», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее датские ВВС признали, что два из четырех самолетов, производивших бомбежку позиций сирийской армии, принадлежали Дании.

В результате удара погибли, по меньшей мере, 62 сирийских военнослужащих, еще 100 получили ранения.

В США ранее заявили, что удар был произведен по ошибке.