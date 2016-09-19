Полиция возбудила дело по факту стрельбы на выборах в Челябинске

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на избирательном участке. Инцидент произошел в селе Малое Шумаково Увельского района Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

«18 сентября вечером в деревне Малое Шумаково мужчина попытался пронести обрез охотничьего ружья. Во время задержания он произвел выстрел, пострадавших нет. В результате стрельбы было разбито стекло. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 212 "Хулиганство с применением оружия"», - цитирует агентство представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла во время голосования на одном из челябинских избирательных участков.