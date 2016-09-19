Более трети опрошенных россиян предложили сократить траты на госуправление

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более трети россиян (36%) считают, что необходимо сократить расходы на государственное управление. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

Этого мнения придерживаются жители Москвы и Санкт-Петербурга (42%) и других крупных городов с количеством населения от миллиона жителей с высоким достатком (49%).

Почти пятая часть опрошенных (18%) считают, что необходимо урезать расходы на культуру, СМИ и кинематограф. Немного меньше участников опроса (16%) убеждены в необходимости сокращения расходов бюджета на ЖКХ.

Более половины респондентов (53%) высказались против уменьшения расходов на здравоохранение, почти треть (31%) отрицательно относятся к сокращению финансирования науки и образования. Каждый пятый (22%) уверен в необходимости сохранения финансирования оборонной отрасли.

«В условиях продолжающегося денежного сжатия россияне выделяют в качестве бюджетных приоритетов расходы на то, что непосредственно касается каждого или почти каждого из нас - здравоохранение и образование (и науку). Сразу за ними идет национальная оборона, сверхактуальная в условиях продолжающегося конфликта России с Западом и сохранения зон напряженности по периметру наших границ. Если же чем жертвовать, то расходами на госуправление (т.е. нелюбимых чиновников), культуру и кинематографию (полезно и приятно, но не приоритетно в данных условиях, увы) и ЖКХ», — прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Данный опрос был проведен 27-28 августа 2016 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров 1,6 тысяч респондентов.