Памфилова положительно отозвалась о прошедших выборах в Госдуму

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о высоком уровне прозрачности прошедших выборов в Госдуму России. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Я могу оценить очень высокий уровень прозрачности, что касается избирательной комиссии, хода голосования. В большинстве регионов наши коллеги этот уровень прозрачности обеспечили, я знаю, исходя из той информации, которая поступила на сейчас», - отметила Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что на данный момент результаты обработанных данных по выборам ясны, и не ожидается принципиальных изменений.

По итогам подсчета более 93% бюллетеней «Единая Россия» получает в Госдуме 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23 мандата.

Выборы прошли 18 сентября. В выборах депутатов Госдумы приняли участие 47,81% избирателей.