СМИ сообщили о возможной доплате McDonald's 500 млн долларов налогов

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's могут обязать выплатить 500 млн долларов из-за пересчета налогов, пишет Financial Times со ссылкой на материалы расследования, оказавшиеся в распоряжении издания.

Европейское отделение McDonald's с 2009 года выплачивало ЕС 1,49% налогов с 1,8 млрд долларов прибыли. Сумма налогов в Люксембурге должна была составлять 29,2% от прибыли.

«С 2011 по 2015 год компания выплатила в Евросоюзе 2,5 миллиарда долларов налогов только с прибыли организации при среднем уровне налогов в 27%», — сообщили представители McDonald's. Они также подчеркнули, что не получают от государства никаких привилегий.

В результате аналогичного расследования в отношении Apple выяснилось, что Ирландия предоставляла корпорации неоправданные налоговые льготы, которые позволили недоперечислить в казну около 13 млрд евро. Было принято решение обязать компанию вернуть неуплаченные с 2003 по 2014 год налоги.

Как пишет Financial Times, пока никакого решения по поводу корпорации McDonald's вынесено не было.