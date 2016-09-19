Партия Меркель показала свой наихудший результат на выборах в Палату депутатов

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 21,6% голосов и побеждает на прошедших в Берлине выборах в земельный парламент (Палату депутатов). Об этом сообщает ТАСС.

За ней следует Христианско-демократический союз (ХДС), набравший 17,6%. Партия Ангелы Меркель, отмечает агентство, демонстрирует наихудший результат за всю историю своего существования.

«Альтернатива для Германии» (АдГ) получила 14,2% голосов и прошла уже в 10-й из 16 земельных парламентов. В Палату депутатов также прошли Левая партия (ЛП, 15,6%), «зеленые» (15,2%) и вернувшая себе место в парламенте Свободная демократическая партия Германии (6,7%).