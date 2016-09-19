Меркель объяснила снижение числа сторонников в Берлине миграционной политикой

Председатель правительства (канцлер) Германии Ангела Меркель связала низкий результат ее партии ХДС на выборах в региональный парламент Берлина с миграционной политикой. Слова Меркель приводит Stern.

«Если бы я могла, — сказала канцлер по итогам выборов, — я бы отмотала время на много лет назад, чтобы мне, правительству и всем ответственным лицам лучше подготовиться к ситуации, которая произошла в конце лета 2015 года».

Тогда в Германию хлынул поток беженцев из Сирии и других стран.

По итогам выборов в берлинский парламент ХДС набрала 17,6% голосов, что на 5,7% меньше, чем в 2011 году. Тем не менее фракция ХДС остается самой большой в региональном парламенте.

Впервые в 2016 году по итогам региональных выборов в парламенты 10 федеральных земель из 16 вошла праворадикальная партия «Альтернатива для Германии». Ее успех Меркель в Германии также связывают с миграционной политикой.

По словам Меркель, решение миграционного кризиса в стране происходит медленно, «также и потому, что мы в прошедшие годы не все делали правильно».