СМИ узнали о создании Министерства госбезопасности

На основе ФСБ может быть создано Министерство госбезопасности (МГБ), а функции МЧС переадресованы МВД и Минобороны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания сообщил, что до президентских выборов 2018 года в МГБ войдут Служба внешней разведки и ФСО, которые будут осуществлять обеспечение собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах.

Следственное управление, получившее статус главного, займется наиболее резонансными и имеющими государственное значение уголовными делами, которые сейчас рассматривает СКР и МВД.

СКР может снова стать структурой прокуратуры, а в состав войск МВД войдут войска гражданской обороны, а также спасательные, пожарные и прочие службы МЧС. В его составе, скорее всего, останется Госпожнадзор.

Официальным подтверждением информации издание не располагает.