Милонов стал лидером на выборах в ГД по своему округу

Депутат парламента Петербурга Виталий Милонов набрал более 33% голосов в Южном одномандатном округе Санкт-Петербурга на выборах в Госдуму. Такой результат он демонстрирует после обработки более 50% протоколов, следует из данных ЦИК.

На втором месте после Милонова с большим отрывом от него идет представитель «Справедливой России» Алексей Ковалев с 14,62%. На последнем месте оказалась представитель «Яблока» Ольга Цепилова с более чем 10%.

Напомним, Милонов пообещал заняться уничтожением коллекторов при прохождении в Госдуму.