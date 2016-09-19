19 сентября 2016, 12:07
Виталий Милонов станет депутатом Государственной Думы
Бывший депутат петербургского заксобрания Виталий Милонов выигрывают выборы в Госдуму по одномандатному округу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу горизбиркома Виктора Панкевича.
Также в Думу проходят режиссер Владимир Бортко и вице-губернатор Петербурга Игорь Дивинский, выдвигавшиеся в северной столице как одномандатники.
Явка избирателей на выборах в Петербурге составила 32,47%.
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