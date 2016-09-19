В Кремле назвали удар по сирийским военным угрозой перемирия в Сирии

Перемирие в Сирии, о котором 9 сентября договорились США и Россия, поставлен под угрозу из-за удара ВВС американской коалиции по войскам сирийского правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Мы знаем о чудовищном происшествии, я имею в виду авиаудар, нанесенный, как утверждается Пентагоном, по ошибке, по позициям сирийской армии. Все это, конечно, ставит под угрозу режим прекращения огня», — сказал Песков.

Сославшись на российских военных, пресс-секретарь отметил, что «единственной стороной, которая соблюдает это перемирие, продолжают оставаться только вооруженные силы Сирийской Арабской Республики».

17 сентября авиация США и Дании разбомбила позиции сирийских военных, приняв их за террористов запрещенной в РФ группировки ИГ. Погибли не менее 62 человек.

Песков сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров постоянно находится на связи со своим коллегой госсекретарем США Джоном Керри.

Он добавил, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Бараком Обамой по поводу бомбардировки пока не планируется.