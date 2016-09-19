Главы Ульяновской области и Коми сохранили свои посты

По итогам выборов 18 сентября губернатором Ульяновской области избран врио главы региона Сергей Морозов. Руководителем Коми — врио главы республики Сергей Гапликов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные региональных избиркомов.

7 апреля, когда истек срок полномочий губернатора Морозова, президент России Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности главы области до выборов.

Морозов побеждает с 54,33% голосов. На втором месте - депутат заксобрания области от КПРФ Алексей Куринный (25,46%).

Глава Коми Сергей Гапликов, ранее возглавлявший «Олимпстрой» и правительство Чувашии, 30 сентября стал врио руководителя региона: президент по просьбе Гапликова досрочно прекратил его полномочия.

Гапликов, по предварительным данным, побеждает на досрочных выборах главы Коми с 62% голосов. На втором месте Иван Филипченко от ЛДПР (10,53%).