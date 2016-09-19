Хакеры раскрыли данные экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля

Хакеры группы Fancy Bears опубликовали в интернете четвертую часть взломанных ими документов базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).

На этот раз список состоит из 26 спортсменов из 10 стран мира: Аргентины, Бельгии, Бурунди, Канады, Дании, Франции, Великобритании, Венгрии, Испании и США, получивших терапевтические исключения (ТИ) и употреблявших запрещенные препараты с разрешения WADA.

Среди самых известных можно назвать экс-первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля, который, несмотря на свою травму, завоевал в парном заезде золотую медаль на Олимпиаде–2016.

Также обнародованы данные британского легкоатлета Мо Фара и венгерского пловца Ласло Чеха. Мо Фара стал четырехкратным олимпийским чемпионом на Играх-2016, а Ласло Чех завоевал «серебро» в заплыве на 100 м баттерфляем, при этом разделив второе место с двумя соперниками: американцем Майклом Фелпсом и южноафриканцем Чэдом Ле Кло.

Ранее хакеры группы Fancy Bears опубликовали на своем сайте первые три части базы данных WADA.