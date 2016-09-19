Нарышкин провозгласил конституционное большинство у «Единой России»

Бывший председатель Госдумы Сергей Нарышкин сообщил, что «Единая Россия» по итогам выборов 18 сентября получила конституционное большинство в нижней палате парламента, сообщает РИА Новости.

«Выборы состоялись, четыре фракции будут представлены в парламенте. Партия "Единая Россия" завоевала большинство. Благодарю всех, кто пришел на участки, и тех, кто поддержал меня и моих коллег», — приводит агентство цитату экс-спикера Госдумы.

Слов о «конституционном большинстве» в этой цитате нет.

Конституционное большинство — это 2/3 от общего числа депутатов Госдумы (450) то есть 300 мандатов или 66,7%. Это число депутатов необходимо для преодоления вето президента или Совета Федерации на федеральный закон, а также для принятия конституционных законов.

По итогам подсчета 90% бюллетеней «Единая Россия» набирает 54,21% голосов, то есть гораздо меньше конституционного большинства, КПРФ — 13,53%, ЛДПР — 13,28%, «Справедливая Россия» — 6,19%.

Сам Нарышкин в одномандатном округе в Ленинградской области побеждает с примерно 58,5% голосов избирателей, сообщает «Интерфакс».

Он избирается в Госдуму по округа «Кингисеппский», там проголосовали 130 тысяч жителей.