19 сентября 2016, 20:43
Минюст решил упростить контроль за работой НКО
Министерство юстиции России разработало поправки в собственный приказ по вопросам контроля за деятельностью некоммерческих организаций (НКО), говорится на сайте Минюста.
С принятием поправок госорганам запретят требовать у НКО информацию, уже находящуюся в их распоряжении, а также в распоряжении органов местного самоуправления или подведомственных организаций.
Минюст обяжет запрашивать такие данные «в рамках межведомственного информационного взаимодействия».
Принятие проекта, отмечают в ведомстве, будет способствовать обеспечению прав и законных интересов НКО при контроле их работы.
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