Минюст решил упростить контроль за работой НКО

Министерство юстиции России разработало поправки в собственный приказ по вопросам контроля за деятельностью некоммерческих организаций (НКО), говорится на сайте Минюста.

С принятием поправок госорганам запретят требовать у НКО информацию, уже находящуюся в их распоряжении, а также в распоряжении органов местного самоуправления или подведомственных организаций.

Минюст обяжет запрашивать такие данные «в рамках межведомственного информационного взаимодействия».

Принятие проекта, отмечают в ведомстве, будет способствовать обеспечению прав и законных интересов НКО при контроле их работы.