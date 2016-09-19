19 сентября 2016, 13:48
Песков прокомментировал сообщения о создании министерства госбезопасности
Замглавы администрации президента РФ, глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию СМИ о создании министерства госбезопасности (МГБ) на базе ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил о планах создания в России МГБ, которое по своим функциям будет аналогично КГБ.
Новая силовая структура, по информации издания, будет создана на основе ФСБ, в нее войдут также Федеральная служба охраны (ФСО) и Служба внешней разведки.
На вопрос, может ли он прокомментировать эти сообщения, Песков ответил: «Не могу».
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое