Кукле Барби пригрозили запретом в Таможенном союзе из-за религии

Евразийская экономическая комиссия с июня проводит общественное обсуждение поправок в техрегламент Таможенного союза «О безопасности игрушек». Поправки, разработанные Казахстаном, предполагают психолого-педагогическую экспертизу игрушек, призванную не допустить продажи на территории Таможенного союза игрушек, провоцирующих интерес к сексу, безнравственность, а также связанных с насилием.

Российская Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в августе подготовила свой отзыв на поправки в техрегламент, в котором выразила возражения против поправок. 19 сентября на отзыв обратили внимание «Известия».

В ассоциации считают, что реализация проекта приведет:

- к удорожанию игрушек на 20-30% в связи с затратами на проведение новой экспертизы,

- к сужению рынка игрушек на 40%,

- к рискам для детского кинематографа, работающего по иностранным лицензиям.

По данным ассоциации, в проекте неполно отражены «критерии риска, влияющие на нравственно-эмоциональное благополучие детей». И не учтены религиозные и другие особенности детей в разных странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). К примеру, кукла Барби, заявляют в ассоциации, одета по европейским стандартам и не соответствует ценностям мусульманского мира.

По просьбе ассоциации обсуждение поправок продлено до середины ноября.

В Таможенный союз ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия.