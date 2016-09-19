Прокурор потребовал для Носика два года заключения

Прокурор в Пресненском районном суде города Москвы попросил назначить для блогера Антона Носика наказание в виде двух лет колонии, сообщает РАПСИ.

Известный блогер Антон Носик обвиняется по статье 282 УК РФ «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», которая предполагает лишение свободы на срок до двух лет, либо штраф, либо исправительные работы до одного года, а также иные виды наказания.

На время судебного процесса Антон Носик находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что статья «Стереть Сирию с лица земли» была размещена Носиком в его личном «Живом Журнале» 1 октября 2015 года. За день до публикации этой статьи Россия объявила о начале военной операции в Сирии.

Сам блогер заявлял: «Я не раскаиваюсь. Мой защитник предлагал удалить мой пост в блоге, но я не собираюсь этого делать».