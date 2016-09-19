В ОБСЕ заявили о нарушениях в ходе проведения выборов в России

На прошедших выборах в Госдуму РФ наблюдатели ОБСЕ отметили увеличение прозрачности и упорядоченности голосования. Вместе с тем в ОБСЕ заявили о многочисленных нарушениях процедурных норм. Об этом сообщается на официальном сайте ОБСЕ.

«Улучшение прозрачности и доверия, которое мы уже видели в избирательной администрации являются важными шагами, но законодательные ограничения основных прав по-прежнему является проблемой. Необходимо было предоставить больше пространства для дискуссий кандидатов», — сказал специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва.

В ОБСЕ отметили случаи предвзятого отношения в органах власти, указав, что «местные органы власти не всегда относиться к соперникам в равной степени, и были отмечены случаи злоупотребления административным ресурсом».

Также комиссия подчеркнула, что избирательный процесс оказался под жестким контролем СМИ и проходил под давлением на гражданское общество.

День выборов в целом проходил в соответствии с правилами, однако многочисленные процессуальные нарушения были отмечены при подсчете голосов, говорится в сообщении.

Глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Мариетта Тидеи отметила роль главы ЦИК России Эллы Памфиловой: «Руководство Эллы Памфиловой Центральной избирательной комиссии дало участникам уверенность, что выборы могут пройти хорошо, хотя вялотекущий характер компании показал низкий уровень вовлеченности».

Тидеи выразила надежду на расширение политических альтернатив и «возросший уровень привлеченной общественности в дискуссии». Глава делегации отметила, что наиболее заметной в СМИ оставалась правящая партия, а предвыборная кампания остальных партий была вялой. Кроме того, четыре доминирующие парламентские партии не предлагают четких политических альтернатив, что приводит к ограничению выбора избирателей, сказано в сообщении.

Окончательный отчет о прошедших выборах ОБСЕ предоставит позднее.