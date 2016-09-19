Порошенко попросил Запад предоставить Украине летальное оружие

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил заинтересованность Украины в помощи Запада в виде летального оружия, пишет «Интерфакс-Украина».

«Вторым по порядку, но не менее важным по значению вопросом является передача летального оружия и других военных технологий украинским ВСУ», — сообщил украинский лидер на встрече с украинской общиной в США в Нью-Йорке.

Порошенко подчеркнул, что за последние годы Украина создала новую профессиональную армию, которой можно доверять.

«Мы продемонстрировали, что Украина никогда не вела и не будет вести захватнических войн, с украинской стороны никогда не шла угроза и абсолютно безопасно нам передать летальное оружие. За свою землю мы будем бороться до последней капли крови», — сказал Порошенко.

Напомним, 22 августа 2016 года украинский посол в США Валерий Чалый предложил Вашингтону поддержать планы по производству летального оружия на Украине.

«Я знаю, что вопрос предоставления летального оружия — это чувствительный вопрос. И, по правде говоря, важны не сами поставки, а сигнал… Это моя идея, у которой есть шанс на осуществление — производить оружие в кооперации с американцами на украинской территории», — заявил Чалый.