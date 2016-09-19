Фигурка женщины возрастом более 8000 тысяч лет найдена в Турции

Археологи, раскапывающие неолитическое поселение Чатал-Хююк в Турции, обнаружили прекрасно сохранившуюся фигурку женщины, вырезанную из камня. Ранее там находили более 2000 схожих фигурок из глины, но все они были повреждены, нынешняя же сохранилась в нетронутом состоянии и демонстрирует искусно вырезанные детали. Также необычно, что фигура находилась под платформой рядом с куском обсидиана. Ученые полагают, что она была помещена туда в ходе ритуала. Ее глиняных предшественниц находили обычно просто среди мусора.

Для местной неолитической скульптуры находка довольно велика. Ее длина 17 см, ширина 11 см, а весит она около килограмма. Для сравнения – знаменитая скульптура сидящей женщины из Чатал-Хююка, известная как «Богиня-мать», имеет в высоту всего 12 см. У фигурки непропорционально большие грудь, живот и бедра, зато маленькие ступни и сложенные под грудью ладони. Она вряд ли могла стоять вертикально на собственных ногах. Мрамор хорошо отполирован, а по его поверхности древний мастер вырезал удлиненные глаза женщины, ее рот, нос и пупок. Датируется она периодом между 7100 и 6000 годами до н.э.

Скульптурные изображения женщин с преувеличенным грудью, животом и бедрами, создавались людьми на протяжении более 40 тысяч лет. Обычно они интерпретируется как богини материнства или плодородия, но в последнее время некоторые авторы выдвигают предположение, что фигуры изображают пожилых женщин высокого социального статуса.

Древнее поселение в Чатал-Хююке возникло в период перехода от охоты и собирательства к оседлому земледелию и скотоводству. Раскопки в этом месте начали еще в 1958 году британские археологи Дэвид Френч, Алан Холл и Джеймс Меллаарт. В начале 1960-х турецкие власти закрыли доступ к памятнику, и его исследования были продолжены лишь с 1993 года. С этого момента ими занят исследовательский проект Чатал-Хююк (Çatalhöyük Research Project). До сих пор в поселении не удалось идентифицировать какие-либо общественные здания, зато раскопано много жилых домов, расположенных так близко друг к другу, что для перемещения по селению жители использовали лестницы и крыши. Обитатели Хатал-Хююка выращивали несколько различных видов растений и держали полуодомашненный скот, от которого получали молоко и мясо. Они овладели выплавкой меди из руды. Отдельного кладбища при поселении не было, а мертвых хоронили прямо под полом домов.

О найденной женской фигуре и других находках этого года археологи обещают подробнее рассказать в готовящемся сейчас годовом отчете.