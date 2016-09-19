Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
19 сентября 2016, понедельник, 14:03
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
19 сентября 2016, 13:04
биология палеонтология

Яйцо страуса помогло установить рекорд древности извлеченных исследователями белковых молекул

Яйцо страуса
Яйцо страуса
Pixabay

На международном симпозиуме по биомолекулярной археологии генетик Энрико Каппеллини (Enrico Cappellini) из Копенгагенского университета и биохимик Мэтью Коллинз (Matthew Collins) из Университета Йорка сообщили, что им удалось выделить и секвенировать рекордно древние молекулы животных белков.

Хотя периодически появляются сообщения о выделении белка даже из останков динозавров, общепризнанным рекордным достижением до сих пор считалось секвенирование белковых молекул из костей лошади возрастом 700 тысяч лет, найденных на территории Юкона в Канаде.

Нынешняя работа была проделана с остатками яйца страуса, обнаруженными в слоях туфа в танзанийской местности Лаэтоли. Их возраст составляет 3,8 млн. лет. Другим объектом исследования стала зубная эмаль нескольких вымерших животных из Дманиси (Грузия), возрастом 1,7 млн. лет. Каппеллини и Коллинз рассказали, что им с коллегами удалось извлечь и декодировать 5000 аминокислот из нескольких белков, которые они теперь будут анализировать, чтобы определить вид, пол и другие черты древних животных.

О других достижениях палеопротеомики, в том числе о предшествующих работах Каппеллини и Коллинза можно прочитать в недавнем специальном очерке.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.