Яйцо страуса помогло установить рекорд древности извлеченных исследователями белковых молекул

На международном симпозиуме по биомолекулярной археологии генетик Энрико Каппеллини (Enrico Cappellini) из Копенгагенского университета и биохимик Мэтью Коллинз (Matthew Collins) из Университета Йорка сообщили, что им удалось выделить и секвенировать рекордно древние молекулы животных белков.

Хотя периодически появляются сообщения о выделении белка даже из останков динозавров, общепризнанным рекордным достижением до сих пор считалось секвенирование белковых молекул из костей лошади возрастом 700 тысяч лет, найденных на территории Юкона в Канаде.

Нынешняя работа была проделана с остатками яйца страуса, обнаруженными в слоях туфа в танзанийской местности Лаэтоли. Их возраст составляет 3,8 млн. лет. Другим объектом исследования стала зубная эмаль нескольких вымерших животных из Дманиси (Грузия), возрастом 1,7 млн. лет. Каппеллини и Коллинз рассказали, что им с коллегами удалось извлечь и декодировать 5000 аминокислот из нескольких белков, которые они теперь будут анализировать, чтобы определить вид, пол и другие черты древних животных.

О других достижениях палеопротеомики, в том числе о предшествующих работах Каппеллини и Коллинза можно прочитать в недавнем специальном очерке.