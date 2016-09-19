Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
19 сентября 2016, понедельник, 16:03
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
19 сентября 2016, 15:48
археология Дания

Найденный датскими археологами горшок пригорел 3000 лет назад

Museum Silkeborg

Датские ученые рассказали об итогах исследования горшка, найденного в 2012 году вблизи города Силькеборг в центральной части острова Ютландия. Находившийся в древней мусорной куче горшок сразу привлек особое внимание археологов, так как был единственным неповрежденным сосудом среди множества черепков. Однако они долго не могли понять, что за бледно-желтое вещество пригорело к его внутренним стенкам.

Определить, что же было в горшке, сумел химик Мадс Христиан Христенсен (Mads Chr. Christensen), возглавляющий лабораторию материаловедения в Национальном музее Копенгагена. При помощи масс-спектрометрии он установил, что вещество было пригоревшим продуктом из коровьего жира, скорее всего, творогом или сыром. По предположению Христенсена, в горшке 3000 лет назад готовили сыр из молочной сыворотки. Подобный рецепт до сих пор в ходу в Норвегии, где таким образом делают коричневый сыр брюнуст. Для этого молочную сыворотку кипятят в течение нескольких часов, пока не образуется мягкий сыр. Так как молочный сахар при этом превращается в карамель, сыр получает не только коричневый цвет, но и сладкий вкус. Директор Музея Сикельборга Кай Расмуссен (Kaj F. Rasmussen) добавляет, что высокое содержание сахара позволяло хранить такой сыр длительное время.

Но в данном случае три тысячи лет назад кто-то не уследил за стоящим на огне горшком. Сыр подгорел, очистить горшок от пригоревшей сырной корки оказалось невозможно, и он был выброшен в мусор, чтобы достаться археологам.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.