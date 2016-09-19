Найденный датскими археологами горшок пригорел 3000 лет назад

Датские ученые рассказали об итогах исследования горшка, найденного в 2012 году вблизи города Силькеборг в центральной части острова Ютландия. Находившийся в древней мусорной куче горшок сразу привлек особое внимание археологов, так как был единственным неповрежденным сосудом среди множества черепков. Однако они долго не могли понять, что за бледно-желтое вещество пригорело к его внутренним стенкам.

Определить, что же было в горшке, сумел химик Мадс Христиан Христенсен (Mads Chr. Christensen), возглавляющий лабораторию материаловедения в Национальном музее Копенгагена. При помощи масс-спектрометрии он установил, что вещество было пригоревшим продуктом из коровьего жира, скорее всего, творогом или сыром. По предположению Христенсена, в горшке 3000 лет назад готовили сыр из молочной сыворотки. Подобный рецепт до сих пор в ходу в Норвегии, где таким образом делают коричневый сыр брюнуст. Для этого молочную сыворотку кипятят в течение нескольких часов, пока не образуется мягкий сыр. Так как молочный сахар при этом превращается в карамель, сыр получает не только коричневый цвет, но и сладкий вкус. Директор Музея Сикельборга Кай Расмуссен (Kaj F. Rasmussen) добавляет, что высокое содержание сахара позволяло хранить такой сыр длительное время.

Но в данном случае три тысячи лет назад кто-то не уследил за стоящим на огне горшком. Сыр подгорел, очистить горшок от пригоревшей сырной корки оказалось невозможно, и он был выброшен в мусор, чтобы достаться археологам.