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19 сентября 2016, 10:58
археология Италия

Любопытная находка картографа оказалась древнейшим снегоступом

ANSA-USP

В августе 2005 года картограф и начальник отдела государственной границы Военно-географического института Италии Симоне Бартолини (Simone Bartolini) проводил топографическую съемку в долине Пфоссенталь в Доломитовых Альпах, близ границы с Австрией. Во время работы он наткнулся на каркас старого снегоступа, сделанного из березовых прутьев. Подумав, что это изделие местных жителей возрастом около ста лет, он взял снегоступ с собой и повесил на стене своего кабинета во Флоренции в качестве любопытной диковины. Лишь в 2015 году, когда Бартолини посетил в Музее Южного Тироля выставку предметов, извлеченных археологами из альпийских ледников, он подумал, что его находка может оказаться значительно древнее. Тогда Бартолини передал снегоступ ученым.

Как показало радиоуглеродное датирование, проведенное двумя независимыми лабораториями, возраст изделия составляет около 5800 лет. По словам руководителя департамента культурного наследия провинции Южный Тироль Катрин Марцоли (Catrin Marzoli), находка подтверждает, что в столь давние времена в этих местах жили люди, которые соответствующим образом снаряжались для перехода через заснеженные горы. Остается неясным, зачем они поднимались столь высоко. Возможно, им приходилось спасаться от нашествия врагов или же посещать места отправления религиозных культов.

Снегоступ был найден на высоте 3134 метра в горном проходе Гурглер-Айсйох (Gurgler Eisjoch), который использовался обитателями Альп на протяжении тысячелетий. Мумифицированное тело знаменитого «ледяного человека» Эци было найдено в 1991 году всего в нескольких милях от места обнаружения снегоступа. Британский археолог Жаки Вуд (Jacqui Wood) предположила, что ботинки из шкур медведя и оленя, которые носил Эци, представляли собой верхнюю часть снегоступов.

Теперь снегоступ, найденный Симоне Бартолини, будет помещен в Музей археологии Южного Тироля в городе Больцано.

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