Польша опубликовала часть документов о расследовании катастрофы под Смоленском

Министерство обороны Польши обнародовало часть документов, касающихся расследования авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой погиб польский президент Лех Качиньский. Информация о расследовании опубликована на официальном сайте минобороны Польши.

Министерство приняло такое решение ввиду неверных выводов возглавлявшего предыдущую комиссию по расследованию катастрофы Ежи Миллера. По мнению представителей минобороны, Миллер «отрицает очевидные факты отсутствия исследований, проводимых польской стороной».

Польская сторона отмечает, что извлечение «черных ящиков» проходило без присутствия их специалистов на месте, а во время визита в Россию в апреле 2010 года российская сторона отказала в доступе к оригинальным записям самописца. При этом подчеркивается, что без сопровождения со стороны России польские эксперты не допускались к обломкам.

При этом польский президент Анджей Дуда заявил: «Должен сказать, я удивлен, что Россия не хочет отдать эти обломки, потому что факт, что не хочет отдать обломки, становится поводом для разнообразных домыслов, которые для России неполезны. В нормальных условиях кто-то, кому нечего скрывать, в такой ситуации собственность другого государства просто возвращает».

Президент Польши сообщил, что ведется работа по созданию модели самолета Леха Качиньского. Аэродинамическая модель позволит провести исследования полета и посадки судна без куска крыла.

Ранее сообщалось, что польские эксперты представили новые данные в расследовании авиакатастрофы 2010 года. Однако глава госкомиссии Польши по расследованию авиационных происшествий отметил, что доследование не представило никаких новых фактов, меняющих уже установленную причину авиакатастрофы.