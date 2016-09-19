Путин расценил итоги выборов в Госдуму как аванс

Президент России Владимир Путин прокомментировал результаты выборов в Госдуму. Он заявил, что считает итоги голосования авансом от россиян политическим партиям, передает РИА Новости.

«Прежде всего, хочу поблагодарить граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свое отношение к происходящим у нас событиям, проявили ответственное отношение к делу и выразили свою позицию на этих выборах. Для правящей политической силы, ведущей политической силы, для партии "Единая Россия" результат хороший», — сообщил Путин.

Он также подчеркнул, что результаты выборов - это аванс, который предстоит отработать.

Путин пообещал развивать в России многопартийность и поддерживать непартийные организации.

«Кроме того, результаты голосования - это еще реакция наших граждан на попытки внешнего давления на Россию, угрозы, санкции, на попытки раскачать ситуацию в нашей стране изнутри. Какие выводы мы должны сделать? Во внутренней политике мы, безусловно, должны слушать и слышать все политические силы, в том числе и те, которые в парламент не прошли», — подчеркнул Путин на встрече с правительством.

Президент России заявил, что не позволит переложить на плечи людей ответственность за преобразования в экономике и социальной политике.

«Ни в коем случае нельзя допускать перекладывания на плечи людей всей нагрузки в ходе этих преобразований. Нужно, безусловно, избавиться даже от намека какой бы то ни было шоковой терапии. Нужно учитывать не среднестатистическое, а реальное положение российских семей, и уровень их доходов», — сказал он.