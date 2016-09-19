Россия выдвинула на «Оскар» драму Андрея Кончаловского

Российский Оскаровский комитет выдвинул фильм Андрея Кончаловского «Рай» на премию «Оскар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета режиссером Владимиром Меньшовым.

На недавнем Венецианском кинофестивале, где прошла премьера картины, «Рай» завоевал «Серебряного льва» за режиссуру.

Черно-белая драма рассказывает о людях, жизни которых переплелись во время войны. Это русская эмигрантка Ольга, участница французского Сопротивления, француз-коллаборационист Жюля и высокопоставленный офицер СС Хельмут, говорится на сайте Кончаловского.

«Ну что же, я не знаю, спасибо коллегам. Это как-то все мимо меня проходило. Ну что же, хорошо, надо соглашаться», — прокомментировал режиссер свое выдвижение.