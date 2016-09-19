В США после перестрелки задержан подозреваемый во взрывах

В США задержан подозреваемый во взрывах в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Как передает ABC News, речь идет о 28-летнем американце афганского происхождения Ахмаде Хан Рахами.

Перед задержанием о вступил в перестрелку с полицией и был ранен. Перестрелка произошла в городе Линден штата Нью-Джерси.

Помимо причастности к взрывам, Рахами подозревают в том, что он изготовил самодельные бомбы в городе Элизабет штата Нью-Джерси.

17 сентября перед марафоном на побережье Нью-Джерси в мусорном баке взорвалась небольшая самодельная бомба, пострадавших не было. Вечером в Нью-Йорке на Манхэттене взорвалось еще одно взрывное устройство, легкие ранения получили 29 человек.

18 сентября в городе Элизабет полиция обнаружила пакет с самодельными взрывными устройствами, который взорвался во время манипуляций с ним робота-сапера.