Кадыров рассказал об отсутствии конкурентов на выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что для него победа на выборах главы республики стала большой ответственностью. Его слова приводит РИА Новости.

«Это не победа, а большая ответственность для меня. Я получил дополнительную нагрузку, и мы должны это доверие оправдать», — отметил он.

По словам Кадырова, он пошел на выборы не ради победы, а «так как прекрасно понимал, что конкурентов в этой борьбе у нас нет, поскольку мы посвятили свою жизнь народу». Чиновник пообещал «работать с двойным усердием».

Отметим, врио главы Чечни Кадыров набирает 97,56% голосов избирателей по результатам обработки 100% протоколов. Явка на выборах в регионе составила 94,8%.