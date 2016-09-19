Доходы россиян падают восьмой месяц подряд

Реальные располагаемые денежные доходы россиян не росли с начала 2016 года, в августе, по предварительным данным, они снизились на 8,3% в годовом выражении. Об этом сообщают «Прайм» и «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Реальные денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, умноженные на индекс потребительских цен.

За январь-август 2016 года реальные доходы сократились на 5,8% по сравнению с первыми восемью месяцами прошлого года.

Средняя начисленная зарплата в августе 2016 года составила 34 095 рублей, номинально она выросла на 5,8%, в реальном годовом выражении снизилась на 1%.