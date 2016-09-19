ЦБ отозвал лицензии у трех банков

Банк России отозвал лицензии у трех кредитных организаций — двух московских банков из первой сотни по величине активов (Финпромбанк и Росинтербанк) и ульяновского банка РКБ. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В Финпромбанке лицензия отозвана в связи с неудовлетворительным качеством активов: банк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. В кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Росинтербанк, как отмечает ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал свои риски. Объективное отражение стоимости активов кредитной организации показало полную утрату ее капитала.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства по отмыванию доходов, полученных преступным путем несвоевременно информировал ЦБ об операциях своих клиентов.

В банк введена временная администрация. Отмечается, что с первого дня работы она «столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка»: там отказывались передать электронные базы данных.

Банк РКБ из Димитровграда Ульяновской области несвоевременно информировал ЦБ об операциях клиентов, чем нарушил закон о противодействии отмыванию денег. Также банк неадекватно оценивал принятые кредитные риски. В него назначена временная администрация.

Все три банка являются участниками системы страхования вкладов.

На 1 сентября Финпромбанк занимал 94 место в банковской системе Российской Федерации, Росинтербанк — 68-е, а РКБ — 404-е.