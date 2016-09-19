СМИ рассказали о страхе Швеции перед атаками российских хакеров

Швеция заговорила о росте угрозы со стороны России, суть которой может быть рассекречена исключительно по решению правительства и относится к классу совершенно секретных. Об этом сообщает издание Dagens nyheter со ссылкой на источники, близкие к спецслужбам.

Издание подчеркивает, что угроза носит «чрезвычайную важность для национальной безопасности». Речь идет о росте угрозы именно со стороны России, которой приписываются кибератаки на серверы зарубежных стран.

В связи с этим военное руководство Швеции приняло решение ускорить возвращение военных в часть на Готланде быстрее запланированного срока. По новой информации военный гарнизон вернется на остров к лету 2017 года, на полгода раньше ожидаемого.