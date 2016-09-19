19 сентября 2016, 09:44
Стало известно имя предполагаемого куратора Госдумы из Кремля
Курировать взаимодействие с Госдумой в Кремле будет нынешний глава аппарата Общественной палаты Сергей Смирнов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Предыдущий куратор Госдумы в администрации президента Радий Хабиров, как ранее сообщало издание, должен был уйти в отставку на следующий день после выборов 18 сентября.
Смирнов пока не прокомментировал свое возможное назначение.
Сергей Смирнов (38 лет) - юрист, он закончил Московский пограничный институт ФСБ. Долгое время чиновник занимается каратэ, в 1996 году он стал победителем Кубка Европы, затем стал главой боевых искусств «Има-Лианозово».
В 2014 году Смирнов стал замглавы Росмолодежи и первым директором молодежного лагеря «Таврида», проводимого с того года в Крыму.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое