Лидер «Гражданской платформы» избрался в Думу как одномандатник

Лидер не прошедшей в Госдуму партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов избрался в нижнюю палату парламента по одномандатному округу, следует из данных ЦИК России.

Шайхутдинов одержал победу в Нефтекамском округе Башкирии, набрав 43,99 процента голосов избирателей. На втором месте — кандидат от КПРФ Ильгам Галин.

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября. Впервые с 2003 года половина депутатов избиралась по одномандатным округам, а другая половина — по партийным спискам.

Явка в 48% стала самой низкой для думских выборов с 1993 года.