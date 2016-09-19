Опубликованы фото и видео испытаний пушки для истребителя Т-50

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видеоролик испытаний пушки для истребителя пятого поколения Т-50. Согласно информации на официальном сайте ОАК, испытания пушечной установки проводятся на стендах Государственного казенного научно-испытательного полигона авиационных систем (ГкНИПАС) в Фаустово.

Самая легкая в своем классе пушка 9-А1-4071К, входящая в состав пушечной установки ННПУ-50, способна поражать практически все современные бронированные цели.

«В ходе одного вылета при расходовании полного боекомплекта может быть использовано 150 снарядов калибра 30 миллиметров», — сообщается на сайте.

Отмечается, что новая пушка 9-А1-4071К стала результатом развития одноствольной авиационной пушки ГШ 301, которой оснащались МиГ 29, Су 27, Су 30, Су 33, Су 35 и Як 38.