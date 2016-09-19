В Чечне не стали заводить дело из-за смерти экс-командира «Альфы» в ДТП

Управление СКР по Чечне не стало возбуждать уголовное дело из-за мотоаварии, в которой погиб бывший командир спецназа ФСБ «Альфа», советник врио главы республики Юрий Торшин. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На этот счет у меня никакой информации нет», — заявила представитель чеченского управления СКР Марьям Налаева. Она порекомендовав обратиться за комментариями в МВД Чечни.

«В СК Чечни проигнорировали другие вопросы, после чего Налаева внезапно бросила трубку, а потом перестала подходить к телефону», — сообщается в заметке.

ДТП, в котором погиб Торшин, случилось во время мотопробега 11 сентября. В аварии пострадал также глава личной охраны главы Чечни Рамзана Кадырова полковник Абузайда Висмурадов.