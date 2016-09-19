Сирийская армия официально вышла из перемирия

Командование сирийской армией официально объявило о прекращении соблюдения перемирия, вступившего в силу 12 сентября. Заявление публикует сирийское агентство САНА.

Перемирие было одной из договоренностей, достигнутых по итогам российско-американских переговоров 9 сентября. Американцы, согласно соглашению, обязались оказать давление на группировки оппозиции, сражающиеся с сирийской армией. А Россия — на президента Сирии Башара Асада, чтобы гарантировать, что ВВС Асада не будут бомбить силы оппозиционеров.

17 сентября силы американской коалиции по борьбе с группировкой ИГ (запрещена в России) разбомбили силы сирийской армии у города Дейр-эз-Зор. Погибли не менее 62 человек, 100 получили ранения.

Атаку производили ВВС Великобритании и Дании. Коалиция заявила, что удары были сделаны по ошибке.

Сирийская армия сегодня заявила, что выходит из перемирия из-за того, что оппозиционеры его не соблюдают.

«Предполагалось, что режим прекращения боевых действий даст реальный шанс для прекращения кровопролития, однако террористические группировки проигнорировали соглашение, не исполнив ни один из его пунктов, и нарушили режим тишины более 300 раз», — сообщило Верховное командование ВС Сирии.