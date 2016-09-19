Кремль констатировал доверие Путину в связи с итогами выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги прошедших 18 сентября выборов. Об этом пишет «Интерфакс».

Песков отметил внушительный успех «Единой России»: «Очевидно, что подавляющее большинство голосовавших высказалось де-факто в поддержку президента. В очередной раз президент получил внушительный вотум доверия от народа страны».

После официального завершения голосования глава государства Владимир Путин посетил штаб партии «Единая Россия». «Ситуация непростая, и люди хотят, чтобы в обществе, в политической системе была стабильность. Люди хотят чувствовать, чтобы ситуация в стране в политической сфере, в парламентской сфере была надежной», - отметил Путин. При этом глава государства еще не принял окончательного решения об участии в президентской гонке.

Ранее сообщалось, что по итогам подсчета более 93% бюллетеней «Единая Россия» получает в Госдуме 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23 мандата.

По выявленным на избирательных участках нарушениям будут предприняты необходимые меры. «Мы исходим из того, что, собственно, председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что по всем нарушениям будут предприняты необходимые действия. Существует определенная процедура обжалования и направления жалоб в ЦИК, и никаких сомнений в том, что по поступающим сигналам будут предприниматься меры, нет. Я имею в виду, нет сомнений», - отметил Песков.