В ЦИК назвали успех «Единой России» неожиданным

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что результаты прошедших выборов в Госдуму оказались неожиданными для нее и коллег, однако они показывают реальную картину в стране. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я уверена, что большинство членов комиссии (ЦИК) такого результата не предполагали. Мы тут между собой обсуждали, для нас это полная неожиданность», — заявила Памфилова.

Председатель ЦИК также сообщила, что «ничем не может объяснить» успех «Единой России». При этом Памфилова подчеркнула, что итоги выборов объективно отражают настроения в стране.

«Я надеюсь, что эти результаты адекватно отражают то, что есть. Если у кого-то есть какие-то сомнения, пожалуйста, милости просим к нам в гости», — отметила Элла Памфилова.

Ранее сообщалось, что по итогам подсчета более 93% бюллетеней «Единая Россия» получает в Госдуме 343 мандата: 140 мандатов по партийным спискам, 203 — по одномандатным округам.