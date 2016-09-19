В Ростове из-за вброса на участке на выборах возбуждено дело

Результаты выборов могут быть признаны недействительными на трех участках, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Она уточнила, что речь идет, в частности, об избирательном участке 2211 в Нижегородской области и участке 1958 в Ростовской области.

«Я хочу сказать, вот сейчас по Ростовской области уже Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье фальсификации итогов голосования в отношении (не буду называть фамилию), которая, являясь секретарем УИК, не буду называть какого, тут все ясно, с правом решающего голоса в период проведения выборов произвела вброс избирательных бюллетеней в урну на голосования. Проводится расследование», — сообщила Памфилова РИА Новости.

Накануне стало известно, что глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о зафиксированных случаях вброса бюллетеней на избирательных участках в трех разных регионах России.

«Эти факты сейчас не вызывают никаких сомнений. Мы выясняем дополнительные обстоятельства, но могу с уверенностью сказать, что на участках, где это произошло, итоги голосования будут отменены», — заявила Памфилова.

18 сентября председатель избирательной комиссии Ростовской области Сергей Юсов сообщил, что на избирательном участке в Пролетарском районе Ростова-на-Дону итоги выборов могут быть отменены из-за предотвращенной полицией попытки вброса бюллетеней.

«На участке в Пролетарском районе видеокамеры зафиксировали, как один из находившихся на участке людей кладет в урну для голосования несколько листов. При перемотке видеозаписи было замечено, что ранее этот же человек бросал листы во вторую урну на этом же участке. В настоящее время эти две урны опечатаны, голосование производится в дополнительную урну», — рассказал он.

18 сентября в дагестанском селении Гоцатль Хунзахского района на избирательном участке во время голосования произошла драка, в ходе которой были уничтожено около двух тысяч бюллетеней. Кроме того, стало известно, на этом участке урны с бюллетенями вскрыли еще до завершения голосования.

«Во время голосования на выборах в селе Гоцатль Хунзахского района республики Дагестан группа молодых людей ворвалась на избирательный участок номер 1669 и разгромила его под предлогом того, что якобы производился массовый взброс бюллетеней в пользу одного из кандидатов… По информации избирательной комиссии республики Дагестан Хунзахского района признала результаты выборов на избирательном участке 1669 недействительными», — заявила Памфилова РИА Новости.