«Единая Россия» набрала 54,28% голосов по итогам обработки 80% протоколов

После обработки 80% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму, набрав 54,28% голосов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центризбирком РФ.

КПРФ набрала 13,61%, ЛДПР — 13,37%, «Справедливая Россия» — 6,17%. Только эти партии набрали пятипроцентный проходной барьер по результатам голосования за партийные списки.

Как сообщает агентство, явка избирателей составила 47,91%.