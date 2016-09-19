Сборная России по хоккею проиграла шведам на Кубке мира

Сборная России проиграла шведской команде в стартовом матче Кубка мира по хоккею со счетом 1:2. Игра состоялась в Торонто в ледовом дворце «Эйр Канада-центр», пишут «Ведомости».

Голы забили Габриэль Ландескуг (31-я минута), Виктор Хедман (33) и Александр Овечкин (60). На последней секунде матча он же забил вторую шайбу, но судья не засчитал ее.

В следующей игре российская сборная встретится с командой молодых звезд Северной Америки. Шведы сыграют со сборной Финляндии.