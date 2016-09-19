Против Януковича заведут дело о создании преступной группировки

Экс-президент Украины Виктор Янукович станет фигурантом нового уголовного дела, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.

«Против Януковича откроют новое уголовное производство. Я хочу отойти от обычных статей Уголовного кодекса, а применять больше статью 255 — "создание преступной группировки для хищения государственных средств"», — заявил глава Генпрокуратуры.

На Украине против Януковича уже возбуждено несколько дел, связанных с коррупцией и расстрелом демонстрантов на Майдане в феврале 2014 года.

После бегства из Украины политик находился в России. В январе 2015 года украинские власти объявили его в международный розыск по линии Интерпола.