19 сентября 2016, 09:56
Явлинский подтвердил решение избираться в президенты в 2018 году
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский сообщил о своем решении участвовать на президентских выборах в 2018 году, пишет «Интерфакс».
«Мы считаем, что наша партия примет самое активное участие в том, что будет называться президентскими выборами», — подчеркнул Явлинский.
По данным экзит-полов, партия «Яблоко» заняла второе место на выборах в заксобрание Санкт-Петербурга. В Москве она набрала более 11,7% и заняла четвертое место.
Как сообщил Явлинский, в партии «были готовы к таким результатам».
Ранее СМИ сообщили, что по результатам подсчета 90% голосов «Единая Россия» лидирует, набрав 54,21%. КПРФ получила 13,54%, ЛДПР — 13,28%, «Справедливая Россия» — 6,19%, «Яблоко» набирает 1,86%.
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